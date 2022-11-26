وزير القوى العاملة: حريصون على احترام وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية

أكّد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة حرص الوزارة على احترام وتطبيق معايير العمل الدولية من بينها الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، مشددًا في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على استعداد الوزارة بمختلف أجهزتها التنفيذية للإعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات التكميلية بمختلف اللجان النقابية التي لم تستوف النصاب القانوني حال إجراء انتخابات الدورة الحالية والبالغ عددها أكثر من 238 لجنة نقابية على المستوى القومي.

507 عدد الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وأوضح أنَّ عدد الموظفين المنتقلين لـ العاصمة الإدارية 507 من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة المنتقلة، مشيرا إلى أنَّه تمّ الاستلام المبدئي لمبني الوزارة، ويتم إجراء الانتقال التدريجي للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لكل القطاعات المنتقلة لتسكين الموظفين وتحديد أماكن عملهم بالمبنى وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية.

وأشار إلى أنَّه في حال خلو منصب رئيس الاتحاد يكلف مجلس إدارة الاتحاد أحد أعضاء مجلس إدارته للقيام بصفة مؤقتة بمهام الرئيس لحين إجراء انتخابات تكميلية على منصب الرئيس وإيداع القرار بالإدارة المختصة والتي تقوم بدورها بكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن دون التعقيب على هذا القرار باعتباره شأنا نقابيا «لأننا جهة إدارية فقط ودورنا تنظيمي».

وبشأن منظومة الربط الإلكتروني مع بعض الدول العربية لتسفير العمالة في الخارج، قال «شحاتة»: لدينا منظومتان، الأولى مع الأردن والثانية مع ليبيا، كما أن هناك حرصًا على تنفيذ هذا الربط مع البلدان التي يتواجد فيها عمالة مصرية بشكل كبير.

اختبار جميع العاملين المنتقلين للعاصمة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية

وأشار إلى أنَّ الوزارة نسقت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تدريب العاملين المنتقلين على برامج التحول الرقمي وتدريب العاملين في إدارة التحول الرقمي على كيفية استخدام والتعامل مع الأنظمة الموجودة في العاصمة الإدارية والعمل على أرشفة كافة المستندات الخاصة بكل إدارة.

ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة من الوزرات الخدمية لذا كانت هناك صعوبة في المرحلة الحالية لانتقال الوزارة بكامل اداراتها للعاصمة الإدارية؛ نظرا لتواجد العديد من الجمهور المتعامل بصفة يومية وبأعداد كبيرة مع الوزارة فتم التوافق على استمرار تواجد تلك الإدارات في مبنى الوزارة الحالي والإبقاء عليهم لممارسة أعمالهم؛ تسهيلًا على الجمهور ومن هذه الإدارات تراخيص عمل الأجانب وإدارة التشغيل بالداخل والتشغيل بالخارج وشركات الحاق العمالة.

وحول انتقال العاملين لمبنى وزارة القوى العاملة الجديد بالعاصمة الإدارية، قال الوزير إنه تم اختبار جميع العاملين المنتقلين للعاصمة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واختبار الجدارات السلوكية، حتي يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة به، كما تمّ التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التدريبات الخاصة بالموظفين المنتقلين وفقا لنتائج الاختبارات وتشمل التدريبات المستمرة برنامج أساسيات الوظيفة العامة وبرامج خاصة بالإدارات الفنية حسب طبيعة عمل كل إدارة وبرامج خاصة بالجدارات السلوكية مثل: فريق عمل، الولاء والانتماء، اتخاذ القرار وغيرها من البرامج السلوكية.