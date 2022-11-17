مندوب الإمارات في «الدولية للطاقة المتجددة»: قيمة منصة التمويل بلغت مليار دولار
كتب:
شريف سليمان
12:40 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لها دور فعال وجهود كبيرة في دعم تسريع تبني حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم، لافتة إلى أن الأمارات و«آيرينا»، أطلقتا منصة «إيتاف»، لتسريع تمويل مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم في cop26 بجلاسكو، وذلك بدعم مبدئي من صندوق أبو ظبي للتنمية قيمته 400 مليون دولار، متابعة أنه تم الإعلان أمس عن وصول تلك المنصة إلى 1 مليار دولار.
أكبر تحدي
وأضافت «الحوسني»، خلال حوارها لبرنامج صباح الخير يا مصر مع الإعلامية هدير أبوزيد، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أكبر التحديدات التي تواجه تبني الاتفاقيات الخاصة بالمناخ هو توفير التمويل، مؤكدة أهمية مبادرة «آيرينا»، لأن حلولها عملية في ذلك التحدي، مشيرة إلىالإعلان أمس عن أهم الشراكات الجديدة بالمبادرة، حيث أن البنك الأسيوي للبنية التحتية شارك بـ300 مليون دولار، أما شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل شاركت بـ200 مليون دولار، فضلًا عن شركة السويسري للتأمين وغيرهم، وذلك بهدف تنمية هذه المشروعات.
استقبال المشروعات المختلفة
وتابعت، أن المنصة بدأت في استقبال المشروعات المختلفة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بإيتاف والذي يشمل كل البيانات والمعلومات عن طريقة التقديم ونماذج التقديم لهذه المشروعات، لافتة إلى أن الإمارات أطلقت منصة أخرى أمس مع آيرينا، والتي عبارة عن شبكة تختص بدعم التعليم وتعليم المعلمين في مجالات تسريع الطاقة، حيث أن تستهدف الشباب لكي يكون لهم دور فعال في تبني حلول الطاقة ومواجهة تحديدات التغير المناخي.