مندوب الإمارات في «الدولية للطاقة المتجددة»: قيمة منصة التمويل بلغت مليار دولار

قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للإمارات في الوكالة الدولية للطاقة ‏المتجددة، إن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لها دور فعال وجهود كبيرة في دعم ‏تسريع تبني حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم، لافتة إلى أن الأمارات و«‏آيرينا»، أطلقتا منصة «إيتاف»، لتسريع تمويل مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم ‏في ‏cop26‎‏ بجلاسكو، وذلك بدعم مبدئي من صندوق أبو ظبي للتنمية قيمته 400 ‏مليون دولار، متابعة أنه تم الإعلان أمس عن وصول تلك المنصة إلى 1 مليار ‏دولار.‏

أكبر تحدي

وأضافت «الحوسني»، خلال حوارها لبرنامج صباح الخير يا مصر مع ‏الإعلامية هدير أبوزيد، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أكبر التحديدات ‏التي تواجه تبني الاتفاقيات الخاصة بالمناخ هو توفير التمويل، مؤكدة أهمية مبادرة «‏آيرينا»، لأن حلولها عملية في ذلك التحدي، مشيرة إلىالإعلان أمس عن أهم ‏الشراكات الجديدة بالمبادرة، حيث أن البنك الأسيوي للبنية التحتية شارك بـ300 ‏مليون دولار، أما شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل شاركت بـ200 مليون دولار، ‏فضلًا عن شركة السويسري للتأمين وغيرهم، وذلك بهدف تنمية هذه المشروعات.

استقبال المشروعات المختلفة

‏وتابعت، أن المنصة بدأت في استقبال المشروعات المختلفة عن طريق الموقع ‏الإلكتروني الخاص بإيتاف والذي يشمل كل البيانات والمعلومات عن طريقة التقديم ‏ونماذج التقديم لهذه المشروعات، لافتة إلى أن الإمارات أطلقت منصة أخرى أمس ‏مع آيرينا، والتي عبارة عن شبكة تختص بدعم التعليم وتعليم المعلمين في مجالات ‏تسريع الطاقة، حيث أن تستهدف الشباب لكي يكون لهم دور فعال في تبني حلول ‏الطاقة ومواجهة تحديدات التغير المناخي.‏