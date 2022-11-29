وقف بناء تمثال مواجه لمكتبة الإسكندرية بعد غضب المواطنين

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي وسط بوقف بناء التمثال الموجود بالحديقة المقابلة لمستشفى الشاطبي للأطفال بطريق الكورنيش لعدم اتساق مكانه بجانب موقع مكتبة الإسكندرية، وذلك بعد مطالبات المواطنين بإزالته لعدم اتساقه مع مكان مكتبة الإسكندرية ومجاورته التمثال الشهير «عروس البحر».

عدم الإخلال بمعايير الهوية المكانية

وأكد المحافظ في بيان، اليوم، أن قرار إزالة التمثال جاء في إطار الضوابط الجديدة لمشروع الهوية البصرية، الذي يهدف إلى القضاء على العشوائية البصرية، وعدم الإخلال بمعايير الهوية المكانية التي جرى وضع أكواد لها بما يتماشى مع الطراز المعماري والتاريخي لأحياء الإسكندرية.

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالمحافظة بعدم قبول أي عروض خاصة بالتبرع لتجميل الميادين، إلا بعد العرض المباشر على اللجنة المعنية بتنفيذ مشروع الهوية البصرية.

تفاصيل التمثال الأزمة

وأوضح البيان أن التمثال عبارة عن تمثال لعروس البحر مع عمود روماني، تم إهداؤه من إحدى الشركات لحي وسط بغرض تجميل الجزيرة المقابلة لمستشفى الشاطبي للأطفال بطريق الكورنيش.

جدير بالذكر أن عدد كبير من مواطني الإسكندرية دشنوا حملة خلال الأيام الماضية لإزالة ذلك التمثال الذي وصفوه بـ«القبيح» والذي أفسد الذوق العام في محيط مكتبة الإسكندرية.