أسعار زيت النخيل ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق 4240 رينجيت ماليزي للطن، أعلى مستوى في أسبوعين، نتيجة انتعاش زيوت الطعام الأخرى، إذ خفف قمع الاحتجاجات على الإغلاق في الصين المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية.

وجاء الدعم للأسعار من انتعاش أسعار النفط الخام، إذ يضغط المستثمرون على الإعلانات المحتملة لخفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين هذا الأسبوع، ما يحد من الطلب على الوقود الحيوي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات التصدير أن الشحنات من ماليزيا خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر قفزت بين 2.9% و9.6% عن نفس الفترة في أكتوبر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع المبيعات في الصين والهند، ومع ذلك، فقد تُوج الانتعاش بالقدرة التنافسية للمنافسين الإندونيسيين بعد أن مددت الدولة الإعفاءات من ضريبة زيت النخيل.

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» تداول زيت النخيل عند 3962.39 رينجت ماليزي للطن متري بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 3473.87 في غضون 12 شهرًا.

زيت النخيل يصل لأعلى مستوى بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

تاريخيا، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 في مارس 2022 مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، التي عززت مخاوف الإمدادات العالمية ورفعت تكاليف الشحن والتأمين بشكل قياسي.

زيت النخيل الخام أحد الزيوت النباتية، ويستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويبلغ حجم العقد الآجل 25 طنًا، ويجرى تداوله في بورصة ماليزيا.