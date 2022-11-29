ممثل يونيسيف مصر: شرم الشيخ استضافت نسخة فريدة من مؤتمر المناخ

هنأ ممثل منظمة اليونيسف بمصر جيرمي هوبكنز، مصر على استضافة نسخة وصفها بالفريدة من مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أنها كانت بمثابة مدرسة تفتح أبوابها لمستقبل واعد لأجيال قادمة تعي خطورة ما نحن مقبلين عليه بسبب التغيرات المناخية، وأهمية مواجهته والتكيف معه.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن اليونيسف حرصت خلال مشاركتها بمؤتمر المناخ COP27، الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ على ضمان الاعتراف بأزمة المناخ، على أنها أزمة للأطفال والنشء والشباب وحقوقهم، ولتعزيز مناهج تقليل مخاطر المناخ لأولئك الأكثر احتياجا، مشيرا الى أن الأطفال أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية، والأكثر تعرضا لمخاطرها، وهناك أكثر من 5 ملايين طفل في مصر، معرضون لآثار التغيرات المناخية.

وقال إن الأمل لا يزال موجودا رغم التحديات الكبيرة، لكن هناك أمل بالشباب، وللشباب الحلول دائما تأتي، لافتا إلى تعاون اليونيسيف مع العديد من الوزارات والمنظمات الدولية العاملة في مصر، في إطار خطة عمل بدأناها منذ سنوات، مبنية بالأساس على خطة اليونيسيف، وخطة الدولة المصرية.

تعاون مع الحكومة المصرية

وتابع جيرمي: «نحن نعمل مع العديد من الوزارات والمنظمات الدولية العاملة في مصر، لدينا خطة عمل بدأناها منذ سنوات مبنية بالأساس على خطة اليونيسيف، وخطة الدولة المصرية، حيث نعمل مع وزارة الشباب والرياضة في مساعدة الشباب لرفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم وبناء قدراتهم ودعمهم، ليكونوا متماشين مع المهارات الرقمية والمهارات الحياتية».

وأضاف: «كما نعمل مع المجلسين القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة، لتقديم الخدمات والتدريبات اللازمة لدعم السيدات المعيلات والأطفال وذوي القدرات الخاصة، بخلاف التعاون مع وزارة التعاون الدولي، من خلال برامج الرعاية الاجتماعية، وبالطبع نعمل مع وزارة الصحة، ببرامج الرعاية الصحية للأطفال، ووزارة التعليم لدعم الارتقاء بالنظام التعليمي، وتقديم خدمات متكاملة كل هذه الشراكات»