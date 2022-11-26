«روزاليوسف» تصدر عددا جديدا من «الكتاب الذهبي» حول تجربة مصر مع التغيرات المناخية

صدَر العدد الجديد من «الكتاب الذهبي» أحد أعرق إصدارات مؤسسة «روزاليوسف»، تحت عنوان «الطريق إلى COP27.. التغيرات المناخية والتجربة المصرية»، والكتاب الذهبي يصدر كل 3 أشهر وخصص العدد الجديد عن المناخ بمناسبة استضافة مصر قمة الأطراف للتغير المناخي، نيابة عن قارة إفريقيا بمدينة شرم الشيخ، والتي جرت فعالياتها من 6 إلى 19 نوفمبر الجاري.

الكتاب الذهبي

وتستهل صفحات الكتاب الذهبي الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بالكلمة الترحيبية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الموقع الرسمي لـCOP27، فيما يقدم العدد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـCOP27، إذ يتكون الكتاب من خمسة فصول.

حرر الفصل الأول، تحت عنوان «فيزياء التغيرات المناخية.. كيف ظهرت المشكلة»، الدكتور هشام العسكري نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أستاذ الاستشعار عن بُعد وعلوم نظم الأرض بجامعة «تشامبان» الأمريكية.

«COP كآلية دولية للمواجهة»

فيما يتناول السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، نشأة مؤتمر الأطراف في الفصل الثاني، الذي حمل عنوان: «COP كآلية دولية للمواجهة»، مؤكّدًا أنَّ الحديث عن التغيرات المناخية، لم يُعد شيئًا من الرفاهية، بل مواجهة حقيقية لتعزيزات تواجه واقع ومستقبل البشرية.

وأضاف مدير إدارة المناخ: «من هنا يلتقي زعماء العالم سنويًا في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مشيرًا إلى أن هذه القمة بالغة الأهمية التي يُشارك بها من 15 إلى 30 ألفًا مما يقارب 120 دولة، بينهم نحو 200 من رؤساء الدول وحكومات حول العالم».

ويتناول الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، في الفصل الثالث الذي حمل عنوان: «الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية بين مسؤولية العالم المتقدم واحتياجات العالم النامي»، الآثار والتحديات الاقتصادية لقضية تغير المناخ.

ويناقش الدكتور عطية الطنطاوي، أستاذ الجغرافيا المناخية، القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا في الفصل الرابع الذي حمل عنوان: «إفريقيا البريئة تدفع ثمنًا باهظًا لما اقترفته الدول الصناعية»، آثار التغيرات المناخية على الحياة في القارة الإفريقية، في قطاعات الزراعة وموارد المياه والبيئة والغذاء والأمن والاستقرار.

بدوره، قال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة «روزاليوسف» والكتاب الذهبي سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنَّ هذا العمل يستهدف المساهمة في بناء حصون الوعي بقضية التغيرات المناخية، وهي من القضايا بالغة الأهمية في تشكيل مستقبل البشرية وسياساته التنموية.

وشدد سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أن الفصل الخامس من الكتاب «التغيرات المناخية والتجربة المصرية»، يعرض بالأرقام والتحليل الجهود المصرية في الإيفاء بمساهماتها الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، عبر ربط استراتيجية التنمية 2030، وكل المشروعات القومية باستراتيجية وطنية لتغير المناخ 2050.

ويحوي العدد الخاص من الكتاب الذهبي كلمات افتتاحية للمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وهبة صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف».