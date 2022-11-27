متحدث «الري» لقناة الحياة: الدول الأفريقية الأكثر معاناة من التغيرات المناخية

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ مبادرة التكيف في قطاع المياه التي أطلقتها مصر في قمة المناخ COP27 شهدت دعما كبيرا من جميع الدول، إذ تتناول واقعا نعيشه وكيف نتعامل معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «المبادرة تستهدف تنفيذ مشروعات على الأرض، فنحن لا نريد أن يقتصر دورنا على الكلام واللقاءات والتوصيات، حتى تكون قمة المناخ للتنفيذ».

الدول الأفريقية الأقل تسببا في التغيرات المناخية

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الدول الأفريقية هي الأكثر معاناة بفعل التغيرات المناخية بسبب ضعف البنية التحتية الموجودة فيها، رغم أنها أقل دول العالم تسببا في التغيرات المناخية.