دراسة تكشف سر أول انقراض جماعي معروف منذ 550 مليون سنة

كشفت دراسة حديثة، السر وراء أول انقراض جماعي للحيوانات قبل أكثر من 550 مليون سنة، محذرةً من أن الظروف التي قادت إلى ذلك الانقراض، متوفرة نوعاً ما في عالمنا اليوم.

وعزت الدراسة التي أجراها علماء الجيولوجيا في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا سبب أول انقراض جماعي معروف للحيوانات إلى انخفاض توافر الأكسجين العالمي، ما أدى إلى فقدان غالبية الحيوانات الموجودة بالقرب من نهاية فترة العصر الإدياكاري منذ حوالي 550 مليون سنة.

دراسة تكشف السر

يُظهر البحث الذي قاده باحث ما بعد الدكتوراه في قسم علوم الأرض، سكوت إيفانز، هذا الانقراض الجماعي المبكر لنحو 80% من الحيوانات عبر هذه الفترة، ويقول «إيفانز»: «شمل ذلك فقدان العديد من الأنواع المختلفة من الحيوانات، ولكن يبدو أن أولئك الذين تشير خطط أجسامهم وسلوكياتهم إلى أنهم يعتمدون على كميات كبيرة من الأكسجين قد تضرروا بشكل خاص، وهذا يشير إلى أن حدث الانقراض كان خاضعًا للسيطرة البيئية، كما هو الحال مع جميع حالات الانقراض الجماعي الأخرى في السجل الجيولوجي».

نُشر بحث «إيفانز» في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، وهي مجلة تخضع لمراجعة الأقران للأكاديمية الوطنية للعلوم.

شارك في تأليف الدراسة شوهاي شياو، وهو أيضًا أستاذ في قسم علوم الأرض، والعديد من الباحثين بقيادة ماري دروسر من قسم علوم الأرض والكواكب بجامعة كاليفورنيا ريفرسايد.

يرى «شياو»، وهو عضو منتسب في مركز التغيير العالمي، أن: «التغيرات البيئية، مثل الاحترار العالمي وأحداث إزالة الأكسجين، يمكن أن تؤدي إلى انقراض جماعي للحيوانات وتعطيل عميق وإعادة تنظيم للنظام البيئي: «لقد تم إثبات هذا مرارًا وتكرارًا في دراسة تاريخ الأرض، بما في ذلك هذا العمل على الانقراض الأول الموثق في السجل الأحفوري، وبالتالي تُعلمنا هذه الدراسة بالتأثير طويل المدى للتغيرات البيئية الحالية على المحيط الحيوي».

ما الذي تسبب في انخفاض الأكسجين العالمي؟

هذا لا يزال قيد المناقشة، كما يقول «إيفانز»: «الإجابة المختصرة عن كيفية حدوث ذلك هي أننا لا نعرف حقًا، يمكن أن يكون أي عدد أو مجموعة من الانفجارات البركانية، وحركة الصفائح التكتونية، وتأثير الكويكب، وما إلى ذلك، ولكن ما نراه هو أن الحيوانات التي تنقرض يبدو أنها تستجيب لانخفاض توافر الأكسجين العالمي».

الدراسة التي أجراها «إيفانز وشياو» جاءت في الوقت المناسب أكثر مما يتصور المرء، في دراسة غير متصلة، وجد علماء جامعة فرجينيا للتكنولوجيا مؤخرًا أن نقص الأكسجين، وفقدان توافره، يؤثر على المياه العذبة في العالم، كما تقلل احترار المياه من قدرة المياه العذبة على الاحتفاظ بالأكسجين، بينما يؤدي انهيار المغذيات في الجريان السطحي بواسطة ميكروبات المياه العذبة إلى امتصاص الأكسجين.

امتدت الفترة الإدياكارية لما يقرب من 96 مليون سنة، وتم حجزها على كلا الجانبين بنهاية العصر الكريوجيني - منذ 635 مليون سنة - وبداية العصر الكمبري - قبل 539 مليون سنة.

هناك خمسة انقراضات جماعية معروفة تبرز في تاريخ الحيوانات، «الخمسة الكبار»، وفقًا لـ«شياو»، بما في ذلك انقراض Ordovician-Silurian (قبل 440 مليون سنة)، والانقراض الديفوني المتأخر (منذ 370 مليون سنة)، وانقراض العصر البرمي-الترياسي (منذ 250 مليون سنة)، والانقراض الترياسي-الجوراسي (قبل 200 مليون سنة)، وانقراض العصر الطباشيري والباليوجيني (قبل 65 مليون سنة).

كتب إيفانز وفريقه في الدراسة: «من المعروف جيدًا أن الانقراض الجماعي يمثل خطوات مهمة في المسار التطوري للحياة على هذا الكوكب. مهما كان السبب المحرض على الانقراض الجماعي، كانت النتيجة تحولات كبيرة متعددة في الظروف البيئية، ونجد دعمًا لانخفاض توافر الأكسجين العالمي باعتباره الآلية المسؤولة عن هذا الانقراض. وهذا يشير إلى أن الضوابط اللاأحيائية كان لها تأثيرات كبيرة على أنماط التنوع على مدار أكثر من 570 مليون سنة من تاريخ الحيوانات على هذا الكوكب».