سمير فرج: مصر حققت مكاسب من مؤتمر المناخ جعلتها على خريطة الدول العظمى

نظمت جامعة عين شمس، ندوة «مصر إلى أين: التحديات والإنجازات» والتي حاضر بها الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، والذي عبَّر عن فخره بتنظيم ورئاسة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ COP27، مشيراً إلى ما حققته الدولة المصرية من مكاسب على كل المستويات جعلت مصر على خريطة الدول العظمى في العالم يتردد اسمها عالميا لمدة أكثر من 15 يوما وهو حدث أضاف لمصر ثقلا إقليميا ودوليا.

العلاقات المصرية الدولية

وتحدث اللواء سمير فرج عن العلاقات المصرية الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتأثيرات تلك العلاقات باعتبارها انعكاس لدوائر الأمن القومي المصري البعيدة.

وتناول فيما يخص دوائر الأمن القومي المصري القريبة علاقة الدولة المصرية بدول حوض النيل وأزمة سد النهضة وكيف تعاملت الدولة المصرية مع هذا الملف وتحدث عن استراتيجية الاحتواء بشقيها العسكري والسياسي لدول حوض النيل.

وقدم بالأدلة شرحاً وافياً لأساليب حروب الجيل الرابع والخامس، موجهاً الشكر لجامعة عين شمس على ما تبذله وتقدمه من فاعليات لرفع وعي أبنائها بخطورة ما يحاك من أساليب ممنهجة ومنظمة تستهدف التشكيك في مقدرات الدولة المصرية وإعلامها و قياداتها.

تاريخ اللواء سمير فرج

وخلال الندوة استعرضت الجامعة مسيرة وتاريخ اللواء أ.ح دكتور سمير فرج الذي تخرج في الكلية الحربية بتقدير امتياز عام 1963 والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي كما تخرج في كلية أركان حرب المصرية في عام 1973، والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وعُيّن مدرساً بها فور تخرجه منها ليكون بذلك أول ضابط من خارج دول حلف الناتو والكومنولث يُعين في هذا المنصب.

حصل أيضاً على ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة عين شمس في عام 1979 ودبلوم إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1982 ودرجة الدكتوراه عن «دور الإعلام في إعداد الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري».

كما تولى العديد من المناصب في القوات المسلحة المصرية في هيئة العمليات وهيئة البحوث العسكرية، وعمل مدرساً في معهد المشاة ومدرسا بكلية القادة والأركان كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية.

وشارك في حرب أكتوبر 1973 حيث كان ضابط عمليات في «مركز 10» ضمن عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وكان أصغر ضابط سناً ورتبة في ذلك الوقت.

وتولى مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية لمدة 7 أعوام في الفترة من 1993 إلى 2000، كما عين ملحقاً عسكرياً إلى تركيا في الفترة من 1990 إلى 1993 إلى جانب توليه بعض المناصب المدنية منها رئاسة المجلس الأعلى لمدينة الأقصر عام 2004، وفي عام 2009 تم تحويلها إلى محافظة وعُيِّن أول محافظ لها، وشغل هذا المنصب حتى عام 2011.