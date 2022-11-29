تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022

ساعات قليلة وينطلق لقام مهم بين منتخب تونس وفرنسا، في مباراة الفرصة الأخيرة البوابة الوحيدة المتبقية للمنتخب العربي من أجل العبور إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر بعد تعقد نتائجه في المجموعة الرابعة.

يخوض المنتخب التونسي اللقاء ولا بديل له عن الفوز، إذ يبقيه داخل المنافسة على تحصيل بطاقة، وانتظار هدية من مباراة الدنمارك وأستراليا، حيث أن الـ3 نقاط لا تضمن له الصعود أيضا.

وتعد تلك المباراة تحصيل حاصل لمنتخب فرنسا، إذ ضمنت نتائجها السابقة ضمنت لها الوصول إلى دور ال16.

موعد مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم

وفي السطور التالية نعرض موعد مباراة تونس وفرنسا وتردد القنوات الناقلة لها.

تنطلق مباراة منتخب فرنسا وتونس في كأس العالم غدا الأربعاء 30 نوفمبر 2022، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس beIN SPORTS MAX لإذاعة جميع مباريات البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر الأحد، الموافق 20 نوفمبر، وتستمر المسابقة حتى الأحد 18 ديسمبر.