ممر شرفي لتكريم عامل بعد بلوغ سن المعاش في مدرسة بالشرقية

نظمت طالبات مدرسة ديرب نجم الثانوية الصناعية بنات، ممرًا شرفيًا لعامل لبلوغه سن المعاش، كما كرمته إدارة المدرسة، عرفانا وتقديرا له.

ممر شرفي لتكريم عامل لبلوغه سن المعاش

وكانت طالبات مدرسة ديرب نجم، نظمت صفين متقابلين، بينما جاء العامل ليمر بين بينهما وبجواره مدير المدرسة، وسط تصفيق حاد من الطالبات والزغاريد، التي عمت محيط المكان، فيما غلبت دموع الفرحة العامل البسيط.

وقال الحاج عبد العزيز أحمد علي، عامل الخدمات بالمدرسة الثانوية الصناعية بنات بديرب نجم البلد، إنه تفاجأ بهذا التكريم، وأنها لافتة طيبة أدخلت البهجة والسرور على نفسه رغم حزنه لأنه سيفارق المكان الذي عمل فيه سنوات طويلة.

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات لـ «الوطن»: أشكر مدير المدرسة والطالبات وجميع العاملين بالمدرسة، متمنيا التوفيق لهم وتفوق الطالبات.

وقال السيد عبد اللطيف، مدير المدرسة، إن جرى تكريم عبد العزيز هو أقل ما يمكن أن يقدموه له تكريما وتقديرا، مشيرا إلى أنه كان متفانيا في عمله طوال سنوات عمله بالمدرسة واتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

ولفت إلى أن التكريم كان له أثرا طيبا في نفوس الطالبات والعاملين ويعد بادرة إيجابية تحفز على الانتماء والإخلاص في العمل، واحترام الكبير وتقديره.

وأثار تكريم العامل المسن إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقف المدرسة والطالبات، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للعامل بالصحة والعافية، وقال أحدهم «ألف مبروك للحاج عبد العزيز، متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر وحفظكم جميعاً من كل سوء ومكروه».

وأضاف آخر: «ألف ألف مليون مبروك ربنا يديم عليه الصحة وطول العمر ويرزقه زيارة بيت الله الحرام».