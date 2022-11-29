هيئة الانتخابات التونسية ترصد 8 مخالفات دعائية

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري، أن المخالفات المسجلة منذ انطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، بالداخل في 25 نوفمبر الجاري، وحتى اليوم الثلاثاء، بلغت ثماني مخالقات.

ثمان مخالفات في الانتخابات

وقال المنصري -في تصريح صحفي- إن المخالفات الثماني، من بينها سبع مخالفات صنفت كـ«نشاط غير مصرح به»، ومخالفة واحدة تتعلق بـ«الإشهار السياسي»، موضحا أن جميعها تعد مخالفات عادية، تستوجب التنبيه على المرشح فقط.

3 وحدات رقابة

وأشار إلى أن الهيئة خصصت ثلاث وحدات لرقابة أنشطة المرشحين طوال مدة الحملة، وهي وحدة رقابة الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ووحدة رقابة الفضاء المفتوح والمعنية بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ووحدة رقابة وسائل الاتصال السمعي والبصري.

61 تفويضا في الانتخابات

من ناحية أخرى، لفت المنصري، إلى أن الهيئة تلقت 61 تفويضا من الأحزاب لمرشحين ينتمون إليها، حتى يمكنهم استعمال شعاراتها وبرامجها والتحدث بإسمها في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.