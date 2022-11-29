مغامرات مثيرة و4 هدايا وقصص شيقة.. مفاجآت مجلة علاء الدين عدد ديسمبر

أعلنت مجلة علاء الدين، تقديم مفاجآت كثيرة في عددها الجديد، الذي سيكون مع الباعة بدءا من أول شهر ديسمبر 2022، بحسب ما أعلنه حسين الزناتي رئيس تحرير المجلة، فإنه سيكون في العدد الجديد 4 هدايا: أولها كتاب التسالي 24 صفحة، ومعه كتاب علاء الدين للتلوين «عالم السينما»، بالإضافة إلى صفحات باللغة الإنجليزية، ومع كل هذه الهدايا، ومجاناً مع العدد «أدوات هندسية» هدية لكل الأصدقاء.

وتابع الزناتي في تصريحات لـ«الوطن»: وفي عدد هذا الشهر، يكتب رئيس التحرير «مؤتمر المناخ في عيد الطفولة»، أشار فيه إلى ما جرى مؤخرا في قمة المناخ التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ، وأن أجمل الأشياء في كل ما تناوله هذا المؤتمر، أن الأطفال أكثر المستفيدين منه، لأنه يبحث مستقبل البيئة، التى ستعيش عليها الأجيال القادمة، وهو أجمل هدية لكل أطفال العالم فى عيدهم بشهر نوفمبر، وفي العدد سيستمتع الأصدقاء بحلقة جديدة من حلقات علاء الدين ومرجان وياسمين «فول سوداني».

وواصل رئيس تحرير علاء الدين: سيسعد الأصدقاء بالمغامرات المثيرة الشيقة، للبطل علي شجيع السينما في حلقة «على والمناخ»، وللفريق «م» في حلقة «المزمار السحري»، والقصة المصورة الطويلة «جحا والجني الشرير»، ومع «شوية حاجات»، سنقرأ أجمل وأغرب المعلومات، ونتسلى بطرائف الأرقام، وأحدث الألعاب، وسنعرف في الباب العلمي، «كيف تولد بعض الكائنات البحرية طاقة كهربائية»، وقصة اكتشاف «السينما»، كما نقرأ ما يجول فى خاطر الأصدقاء، وما يدور عن أحلامهم ومواهبهم فى باب «رسائل الأصدقاء».

كما يضم العدد على صفحاته «بنات وولاد»، لمعرفة اهتماماتهم المختلفة، ولكل محبي الفنون، سيعرفون كيف يرسمون «بقرة»، باستخدام ورق وقلم رصاص وألوان في باب «كيف ترسم؟»، ويستمتع الأصدقاء في العدد بالقصص: «الفيل الذي ضحك أخيرا»، و«الذئب العجوز»، ومغامرة «علاء ومرجان فى لبنان»، وبسلسلة الحروف «حكاية تاج»، بخلاف التحقيق المرسوم «يعنى إيه تربية وتعليم؟».