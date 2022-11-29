النائب حسام الخولي لقناة الحياة: قانون التصالح في مخالفات البناء يمس ملايين المصريين

قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن لجنة الإسكان بالمجلس عملت على مدار 4 أيام بشكل متواصل من أجل إعداد قانون التصالح، خاصة أن القانون يمس ملايين المصريين.

وأوضح «الخولي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن المشكلات السابقة أدت لوجود 2.9 مليون طلب جرى تقديمها للتصالح، انتهى منها 3.3% فقط، وهي نسبة ضعيفة جدا، لافتا إلى أن من قدم على القانون القديم ستكون رسومه في القانون الجديد كما هي وفقا لقانون 2017.