اتحاد كمال الأجسام لقناة الحياة: العميد أحمد سامي شرّف مصر بـ3 ذهبيات (فيديو)

قال الدكتور عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي والعربي والمصري لكمال الأجسام، إن العميد أحمد سامي بطل أبطال العالم، والحاصل على 3 ذهبيات ببطولة العالم لكمال الأجسام إنسان راق جدا، كما أنه عميد بوزارة الداخلية ورئيس قطاع كمال الأجسام في نادي اتحاد الشرطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «استطاع أن ينافس أبطال العالم وتفوق عليهم، وحقق إنجازا غير مسبوق وشرّف مصر، لأنه لا يوجد لاعب في العالم حظي بـ3 ميداليات، فقد نافس الماسترز والشباب الذين تبلغ أعمارهم 23 عاما».

وأوضح أنه مثال للالتزام: «من فرط اهتمامه باللعبة كان مصمما على الفوز بالمركز الأول.. قبل البطولة سدد اشتراكا للمشاركة في 6 أوزان، في البداية لم أستطع رفض طلبه، وتركته للمنافسة، وبعدما حصل على 3 ميداليات ذهبية، أمرته بألا يلعب مرة أخرى، لأنه كان سيسقط مغشيا عليه، حيث نافس بداية من الساعة الثامنة صباح حتى الساعة العاشرة مساءً"

والدتي قالت لي روح هات ميدالية لبلدك

ومن جهته، كشف العميد أحمد سامي تفاصيل مؤثرة جمعته بوالدته قُبيل منافسات بطولة العالم في كمال الأجسام، قائلا: "كانت بين الحياة والموت وقالت لي امشي اطلع هات ميدالية لبلدك وتعالى، أنا ولادي رجالة».

وأضاف: «دخلت المنافسات بشعار أكون أو لا أكون، وفي العام السابق للسنة التي فزت بها بالبطولة كنت جاهزا للمنافسات لكنني أصبت بتسمم ونقلت إلى العناية المركزة، ووقتها اتقال راحت عليه، لكن أنا شيلت الكلام ده في قلبي وأصريت إني أنجح».

سامي: شاركت في أكثر من فئة

وشدد على أنه شارك في أكثر من فئة، حيث نافس 4500 لاعب من 80 دولة، وكانت الأولى من 40 سنة إلى 44 سنة وكانت المنافسات قوية، وفاز بالذهبية، متابعا: «نافست في بطولة 23 سنة بينما كان عمري 45 سنة، وهذا الأمر به مسموحا به في قانون اللعبة، لكن المصري معروف بجبروته، وانتصرت على اللاعب الإيراني المتوج 3 سنوات بفارق 15 نقطة، وتسلمت الميدالية من رئيس الاتحاد الإيراني».

وتابع: «وفي نفس اليوم، نافست في المسابقة الثالثة، وكانت الأشرس لأنها شهدت منافسة قوية بين الحاصلين على الميدالية الذهبية، وكان هناك عدة معايير مثل جمال الشكل والقوة وتناسق العضلات، وحصلت على لقب بطل أبطال العالم بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني».