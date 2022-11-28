العميد أحمد سامي لقناة الحياة: «الداخلية» دعمتني لأكون بطل العالم في كمال الأجسام

قال العميد أحمد سامي، بطل أبطال العالم، والحاصل على 3 ذهبيات ببطولة العالم لكمال الأجسام، إنّه حلم بأن يكون بطلا للعالم، موضحًا: «أول ما قلت إني هبقى بطل العالم كل من حولي سخروا مني بسبب زيادة وزني».

العميد أحمد سامي: وزارة الداخلية عريقة

وأضاف سامي خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «وزارة الداخلية عريقة ولديها كثير من الأبطال لعبوا باسمها، لكن لم يكونوا من أبنائها، ووزير الداخلية دعمني بشكل غير عادي».

وتابع: «في البداية كان الوهم والحلم، وكان عليّ التنفيذ، وأقول إن عزة النفس الشرطية المصرية تعلمتها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أي مكان لازم تبقى راسنا مرفوعة باسم مصر».

أحمد سامي يحصل على البرونزية في 2020

وأشار إلى أنّه في عام 2019، حصل على لقب بطل أبطال العرب كأول ضابط في التاريخ، موضحًا: «حصلت على البرونزية في عام 2020، وتدربت جيدا أن لأكون رقم واحد، وأقول للشباب متعلقوش الفشل على أي شماعة، كان عندي هدف، وبنزل الخدمة الساعة 8 صباحا وأحرص على أن أكون ملتزما».

وتابع: «بصحى وأصلي الفجر وأعمل كارديو في الشارع عشان تكون نسبة الأكسجين عالية ونسبة الحرق أيضا، وبعد كده أعدي على ماما أبوس إيديها، وأعدي على بيتنا عشان أخرج مع زوجتي وأبنائي».