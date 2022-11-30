طبيبة أسنان توضح أسباب المرض: بعض أنواع الفاكهة وليس الفصول الأربعة

قالت الدكتورة سالي حمدي، أخصائية جراحة الفم والأسنان، بمحافظة الغربية، إن الإحساس بآلام الأسنان، في فصل الشتاء يكون أكثر حدة من فصل الصيف، وذلك ليس له علاقة بتغير الفصول، كما يعتقد البعض، فالأسنان واللثة لا تتأثر بتغير فصول السنة الأربعة، ولكن السبب هو بعض من فاكهة الشتاء.

بعض الفاكهة تزيد من حدة آلام الأسنان

وأكدت أن فاكهتي البرتقال واليوسفي، رغم فوائدها الصحية الكثيرة، إلا أنها تتسبب في زيادة التهابات اللثة، والإحساس بآلام الأسنان يكون أكثر حدة بعد تناول هذه الفاكهة، لمرضى التهابات اللثة، والأسنان، بجانب أنها تساعد في زيادة قرح الفم، والحلق، الناتجة عن المشروبات الساخنة خصوصا في فصل الشتاء.

اعتقاد خاطئ

وأضافت الدكتورة سالي حمدي في حديثها لـ«الوطن»، أن بعضا من مرضى الأسنان والتهابات اللثة، يلجأون إلى تناول اليوسفي والبرتقال، اعتقاداً منهم أنها تقوم بتنظيف الفم، خصوصا بعد تناول الطعام والوجبات الرئيسية، وهذا اعتقاد خاطئ منهم ويجعلهم يشعرون بالألم شديدة.

وحذرت سالي حمدي، بعضا ممن يعانون من التهابات اللثة، بعدم الإفراط في تناول فاكهة البرتقال واليوسفي، في فصل الشتاء، إذا كان هناك التهابات في اللثة والأسنان، لأن هذه الفاكهة حمضية، ما يجعلها تزيد من حدة الألم، والشعور أكثر به.

نظافة اللثة والأسنان

وتابعت في حديثها لـ«الوطن» أنه من الأفضل أن يتوقف مريض اللثة أو الأسنان، عن تناول فاكهة البرتقال واليوسفي، حتى يتماثل للشفاء، ونصحت المواطنين بضرورة نظافة اللثة والأسنان، سواء باستخدام الفرشاة والمعجون، والمضمضة، على الأقل مرتين يوميا.