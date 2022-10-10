طفل يعاني من فقدان جذور الأسنان.. ووالده: «بيتعرض للتنمر ونفسي يتعالج»

استعرض برنامج «صالة التحرير» حالة الطفل مصطفى ابن محافظة دمياط، البالغ من العمر 9 سنوات، والذي ولد بعيب خلقي نتج عنه فقدانه لجذور الأسنان التي لا تنمو، ويخضع بسببها كل 6 أشهر لعملية لتركيب طاقم أسنان، ويعاني في حياته فلا يستطيع الحديث أو تناول الطعام بشكل طبيعي في حياته اليومية.

معاناة الطفل وصعوبة ظروف المعيشة

وقال والد الطفل مصطفى، خلال استضافته على شاشة «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، إن نجله يعاني من حالة صحية نادرة ولم يعد لديه جذور لللأسنان والأطباء قرروا أن يبقى كذلك طوال حياته، ويستبدل طاقم الأسنان كل 6 أشهر، إلا أنه ظل لمدة عام بلا أسنان بسبب تكلفة التركيب، بجانب ما يتلقاه من ألم نفسي نتيجة لتنمر زملائه به في المدارس.

تكلفة تركيب طاقم الأسنان وصلت لـ20 ألف جنيه

وأشار والد الطفل مصطفى، إلى أنهم اكشتفوا مشكلة نجله وفقدانه لجذور أسنانه منذ أن كان عمره عامين، وقرر الأطباء تركيب طقم أسنان كل 6 اشهر إلى أن يبلغ سن الـ18، وبعدها يحصل على طقم دائم، لافتا إلى أن تكلفة الطاقم كل فترة تختلف وسعره يتجاوز الـ20 الف جنيه، ولكن حاليا يصعب أن يجرى تركيب الطقم نظرا لظروفه المادية الصعبة.

حزن الأب على نجله

وبدموع ناتجة عن ألم يعتصر قلب الأب قليل الحيلة، قال: «ابنى بيعيط بسبب تنمر زملائه عليه في المدرسة وخاصة إنه مابيعرفش ينطق الحروف بشكل طبيبعي».

وطالبت الإعلامية عزة مصطفى وزارة الصحة والجهات المعنية بتبنى علاج حالة الطفل مصطفى ابن محافظة دمياط.