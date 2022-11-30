رئيس جهاز حماية المستهلك: تحرير 12 ألف محضر بسبب مخالفات بيع الأرز

كشف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أعداد المحاضر التي تم تحريرها بسبب مخالفات الأرز، لافتًا إلى أن عقوبة منع تداول الأرز تصل للحبس وأنها الجريمة الوحيدة التي يصل عقابها للحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة 2 مليون جنيه طبقًا لقانون حماية المستهلك.

أزمة الأرز تسبب فيها أشباه التجار

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن هذه الأزمة تسبب فيها أشباه التجار، لافتًا لحدوث انفراجة في أزمة بيع الأرز، مؤكدًا وجود الأرز في كل السلاسل التجارية.

وأشار لتحرير 12218 قضية خاصة بمخالفات أسعار وبيع الأرز، لافتًا لوجود سلاسل تجارية تبيع الأرز بسعر أقل من 15 جنيها.

ومن جهة أخرى أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن أزمة ارتفاع الـ«أوفر برايس» للسيارات تم حلها جزئيًا، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل على مدار العام بدون إجازات لحل كل المشكلات التي تواجه المواطنين.

معاقبة أصحاب التخفيضات الوهمية بغرامة تصل لـ2 مليون جنيه

وتحدث حسام عن «الجمعة البيضاء»، لافتًا إلى أن القانون القديم كان يعاقب من يقوم بعمل تخفيض وهمي بغرامة 50 جنيها، طبقًا لقانون البيوع بينما تصل حاليًا طبقًا لقانون حماية المستهلك لـ2 مليون جنيه.