تحرير 75 محضرا في حملة لـ«حماية المستهلك» على أسواق صدفا بأسيوط

شن جهاز حماية المستهلك بمحافظة أسيوط، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، حملة مكبرة على أسواق المدينة، أسفرت عن تحرير 75 محضرا لمخالفات متنوعة لمخابز ومحال تجارية وتعديات على الشارع العام.

وضمت الحملة خالد عويس، رئيس المدينة، ولجنة من جهاز حماية المستهلك، وأحمد سيد علام، نائب رئيس المركز، وأحمد عبد المالك أحمد، مدير إدارة الأزمات، وعلاء محمد علي، مدير العلاقات العامة ومدير الإدارة البيطرية، وعصام سعد مطاوع، مدير إدارة التموين، ومسئولي الإدارة الصحية وقسم الإشغالات والبيئة.

تحرير مخالفات متنوعة

وقال خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط، إن الحملة المكبرة أسفرت عن تحرير 75 محضرا تنوعت بين 6 محاضر لمخابز مخالفة، و7 محاضر عدم إعلان قائمة الأسعار، ومحضر ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص، و9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و7 محاضر بيئة، و4 محاضر إعلانات، فضلا عن 42 محاضر إشغال طريق.

مواجهة احتكار السلع

وأضاف رئيس مركز ومدينة صدفا، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بشأن متابعة الأسواق والمنشآت التجارية للحد من احتكار السلع والمنتجات، وذلك لحماية جمهور المستهلكين وتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بكل حزم وقوة لكل المخالفات والجرائم التموينية.