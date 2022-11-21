وكيل «خطة النواب»: ضم الأرز للمحاصيل الاستراتيجية يستهدف حماية المستهلك

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار ضم الأرز للمحاصيل الإستراتيجية يُسهم في السيطرة على سعره وعدم التلاعب بالسلعة، خاصة بعد إقدام بعض التجار على حبس الأرز عن التداول في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

الأرز وجبة رئيسية للمصريين

وأوضح المهندس ياسرعمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشعب المصري يعتمد على محصول الأرز في وجباته الغذائية اليومية بشكل كبير، لاسيما سكان محافظات الوجه البحري، حيث تزيد نسبة استهلاك الأرز خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يتطلب وضع آلية لطرحه وتحديد سعره منعا للتلاعب بالسلعة واحتكارها.

قرار الضم للمحاصيل الاستراتيجية

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «قرار ضم الأرز للمحاصيل الاستراتيجية، يُمّكن الجهات المختصة من تحديد سعره للمستهلك ومنع احتكاره أو التلاعب بسعره خاصة في فصل الشتاء حيث تزيد نسبة الاستهلاك».

وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة حديثه مطالبا بالحد من تصدير الأرز للخارج: «نطالب بتخفيض نسبة تصدير الأرز للخارج خلال الفترة الحالية وذلك منعا لزيادة سعره على المستهلك».