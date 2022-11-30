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مصرع وإصابة 21 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في الهند

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أ ش أ
09:36 ص | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
سقوط حافلة سابقة في الهند

سقوط حافلة سابقة في الهند

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون، إثر اصطدام حافلة بشاحنة مسرعة على طريق سريع بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

فرار قائد السيارة

وذكرت الشرطة الهندية، حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في»، الهندية اليوم الأربعاء، أن الضحايا لقوا مصرعهم في موقع الحادث، تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تمكن قائد الشاحنة من الفرار، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتعكف على ملاحقة قائد الشاحنة عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة في المناطق المحيطة.

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بقلم أ ش أ