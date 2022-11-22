الهند تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال: نقف معها بهذه الساعة الحزينة

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه في لأندونيسيا في ضحايا الزلزال، مؤكدا «وقوف الهند بجانبها في ساعة الحزن هذه»، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وتسبب زلزال قوي في مصرع ما لا يقل عن 252 شخصا، وإصابة المئات في جزيرة جاوة الإندونيسية، وبلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وغرد مودي على تويتر، موجها كلامه إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، «حزين بسبب الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالممتلكات من الزلزال الذي ضرب إندونيسيا».

وقدم رئيس الوزراء الهندي خالص التعازي للضحايا وعائلاتهم، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف الهند بجانب إندونيسيا في هذه الساعة الحزينة.