«شعبية طبق المندي تتجاوز حدود اليمن للدول العربية».. اعرف مكوناته

انتشرت بصورة كبيرة المطاعم التي تقدم وجبة «المندي»، وهي وجبة لحوم يمنية تقليدية يتم طهيها في فرن تحت الأرض، وتزايدت شعبيتها بصورة كبيرة في المنطقة العربية، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شعبية طبق المندي التقليدي تتجاوز حدود اليمن إلى الدول العربية».

تجهيز «المندي» بوضع التوابل على لحوم الضاني في صينية

ويعود أصل «المندي» إلى منطقة حضرموت باليمن، وهو مكون من لحوم الضاني المضاف إليها مزيج من البهارات وتتم تسويته ويقدم مع الأرز، وتبدأ عملية تجهيز المندي بوضع التوابل على لحوم الضاني في صينية قبل وضعها داخل فرن في حفرة تحت الأرض حيث يتم حرق الحطب وتحويله إلى فحم لتوليد الحرارة.

تجاوزت شعبية المندي حدود اليمن لتصل إلى الدول العربية

ويطهى اللحم جيدا بالبخار وتستغرق تسويته حوالي ساعتين، وتجاوزت شعبية المندي حدود اليمن لتصل إلى الدول العربية، بل ويعتبر طبقا رئيسيا في العديد من البلدان حول العالم.