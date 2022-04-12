أشهر أكلات شهر رمضان في الدول العربية.. البريك والمنسف والكبسة (فيديو)

الطاولة الرمضانية تمثل الحدث الأبرز في الشهر الفضيل، فهي التي تجمع عائلات وأسر المسلمين للإفطار بعد ساعات صوم طويلة، وتشتهر الطاولة الرمضانية بوجود العديد من المأكولات والحلويات المميزة لهذا الشهر الكريم، إذ أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بشهر رمضان.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الذي يقدمه الإعلاميان أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أشهر أكلات شهر رمضان في الدول العربية».

المنسف يعتبر من الأطباق الوطنية في الأردن

لكل من البلاد العربية مجموعة من الأطباق الشعبية الشهيرة، التي لا يمكن أن تخلو منها أي طاولة إفطار، إذ تعبر الوجبات الشعبية عن ثقافة البلاد العربية ومطابخها المتنوعة، فلا يمكن أن يأتي شهر رمضان ويمر دون أن يأكل السعوديون وجبة الكبسة الشهيرة، التي تعتمد في مكوناتها على لحم الخروف مع الأرز البسمتي، أما أكلة المنسف فتعتبر الطبق الشعبي في دولة الأردن، إذ يتم طهيه مع لحم الضأن مع صلصة اللبن المجفف ويتم تقديمه مع الأرز أو البرغل.

البريك من أهم وجبات السفرة الرمضانية في تونس

ويعد البريك إحدى الوجبات التي تتصدر السفرة الرمضانية في تونس، فهو عبارة عن فطائر يتم حشوها بالدجاج أو اللحم مع بعض الإضافات، مثل البصل والبقدونس والبطاطا ويتم قليها في الزيت، بينما تشترك الموائد الرمضانية السورية واللبنانية في أكلات شهيرة مثل الكبة والتبولة والفتوش.

وفي دولة الكويت، فتكون الأكلات الأساسية في مقدمتها الأرز بالدجاج والمكسرات أو اللحوم الحمراء، بينما يفضل أهل العراق في شهر رمضان اللحوم المشوية التي تتنوع ما بين اللحوم البيضاء والحمراء والكفتة.