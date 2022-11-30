جامعة سوهاج: منح جوائز تقديرية وتشجيعية لـ13 منتسبا في مجال البحث العلمي

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق، في جلسته رقم«178» لشهر نوفمبر، على منح 13 من الفائزين من منسوبي الجامعة، جوائز الجامعة في مجال البحث العلمي، التي تشمل: «الجائزة التقديرية، جائزة التفوق، والجائزة التشجيعية»، إلى جانب جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه، وجائزة أفضل بحث تطبيقي، بالإضافة إلى جائزة الإدارة المتميزة في ممارسات ضمان الجودة، وجائزة الطالب والموظف المتميز.

تقدير الأداء المتميز من خلال التنافس بين منتسبي الجامعة

وقال «عبدالخالق»، إنّ منح تلك الجوائز جاء حرصًا من إدارة جامعة سوهاج على تقدير الأداء المتميز من خلال التنافس بين منتسبي الجامعة ووحداتها وأقسامها الأكاديمية وكلياتها، وذلك بهدف استمرارية الابتكار والتطوير في مجالي البحث العلمي وممارسات الجودة بالجامعة.

الجوائز خضعت لمعايير دقيقة في تقويم المرشحين

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، أن تلك الجوائز خضعت لمعايير دقيقة في تقويم المرشحين في ضوء قواعد شفافة ومعلنة ومعتمدة، إذ وافق مجلس الجامعة علي منح جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الاساسية ‏للدكتورة ليلى حمدان عبد الرحمن أستاذ بكلية العلوم، ‏وجائزة الجامعة للتفوق العلمي في مجال العلوم الأساسية للدكتور محمود عبد العليم استاذ بكلية العلوم، وجائزة الجامعة للتفوق العلمي في مجال العلوم الطبية للدكتور محمود محمد أحمد السيد الأستاذ بكلية الصيدلة، ‏وجائزة الجامعة للتفوق العلمي في مجال العلوم التطبيقية للدكتور محمود سالم أحمد أستاذ متفرغ كلية التكنولوجيا والتعليم.

أما عن جوائز الجامعة التشجيعية، فقد تمت الموافقة على منح ‏جائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الطبية للدكتور عمر منير محمد أستاذ مساعد في كلية الطب، وجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التطبيقية ‏للدكتور محمد عبيد حسين مدرس بكلية الهندسة.

كما تمت الموافقة على منح ‏جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير في مجال العلوم الأساسية، للدكتور محمود عبد العليم أستاذ بكلية العلوم عن الطالب طارق الضبع نصر الدين، ‏وجائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراة في مجال العلوم الاساسية للدكتورة ليلي ‏حمدان أستاذ كلية العلوم عن الطالبة عزة أحمد حسن، ‏وجائزة الجامعة لأفضل رسالة ‏دكتوراة في مجال العلوم التطبيقية للدكتور علي محمد يوسف أستاذ بكلية التكنولوجيا والتعليم عن الطالب مؤيد محمد عبد الرحمن.

وأضاف الدكتور عمر الحادي المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات، أنه تم فتح باب التقديم للجائزة في فبراير الماضي، إذ استهدفت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأيضًا أعضاء الهيكل الإداري، وطلاب الكليات، إذ وافق مجلس الجامعة على منح الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب جائزة الإدارة المتميزة، ومنح جائزة الطالب المتميز للطالب محمد أحمد حسن السيد بكلية الطب البشري، وجائزة الموظف المتميز صبري محمد إبراهيم مدير إدارة رعاية شباب المركزية، ومنح مصطفى محمد عبد الموجود بمكتب أمين عام الجامعة جائزة أفضل عامل.