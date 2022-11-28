رئيس جامعة سوهاج: 52.5 مليون جنيه تكلفة إنشاء مبنى المعامل الطبية

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن تشطيبات مشروع مبنى المعامل الطبية الخاص بالعلوم الطبية الأساسية لطلاب كلية الطب البشرى بمقر الحرم الجامعي القديم في مراحلها النهائية، وذلك تمهيدًا لاستلامه خلال الأيام القليلة المقبلة، يرافقه الدكتور مجدى أمين القاضي عميد كلية الطب البشرى والمهندس علاء أحمد محمود المدير العام التنفيذي للشركة المنفذة.

وأكد «عبدالخالق»، في بيان، اليوم الاثنين، أن إدارة جامعة سوهاج وضعت خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشآت والمباني والانتهاء، منها في المستقبل القريب، والعمل على المتابعة الدائمة للمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة استكمالها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك بهدف إتاحة كافة سبل الراحة للطلاب، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية لطلاب المحافظة والمحافظات المجاورة.

خدمة الأقسام الأساسية بكلية الطب بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن المبني تتمثل أهميته في خدمة الأقسام الأساسية بكلية الطب بجامعة سوهاج واستيعاب الدفعات القادمة، حيث يتم تنفيذ هذا المبني على مساحة 1800 متر مربع بتكلفة إجمالية 52 مليونا 547 ألف جنيه.

وأشار المهندس علاء أحمد محمود، إلى أنه تم تصميم المبني طبقاً لمعايير المباني التعليمية الجامعية ليسع 1000 طالب، حيث يشمل المبنى على 6 أدوار، ويضم 16معملاً طبياً مختلف المساحات وقاعتي امتحانات ودورات مياه، بالإضافة إلى خدمات انتظار الطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية.