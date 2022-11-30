«القاهرة الإخبارية»: رصد 8 مخالفات خلال الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية بتونس

قالت نسرين رمضاني مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، إنّه جرى تسجيل 8 مخالفات خلال الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية في تونس، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن أن 7 من هذه المخالفات يتعلق بعدم التصريح ومخالفة تتعلق بالإشهار السياسي.

ما المقصود بـ مخالفات التصريح

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، خلال تصريحات عبر «النشرة المغاربية»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية فيروز مكي: «تقصد الهيئة العليا للانتخابات من مخالفات التصريح هو عدم إعلامها بنشاط المُرشح للانتخابات التشريعية قبل 48 ساعة، حيث كانت قد أعلنت منذ أيام أنه يتعين على المرشحين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع عشر من ديسمبر المقبل، إعلام هيئة الانتخابات بنشاطهم ضمن حملاتهم الدعائية للانتخابات قبل 48 ساعة من انطلاق هذا النشاط، حتى تستطيع الهيئة مراقبته».

الهيئة تراقب نشاط المرشحين للانتخابات على أرض الواقع

وتابعت، أن الهيئة تراقب نشاط المرشحين للانتخابات على أرض الواقع كما تراقب أيضا ظهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلنت الهيئة أنها خصصت 3 وحدات لرصد أنشطة المرشحين للانتخابات: «هذه الوحدات تراقب الأنشطة في الصحافة المكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يبث من حملات دعائية على القنوات الفضائية التونسية، وكل ذلك يأتي في إطار الاستعدادات للانتخابات».