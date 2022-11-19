مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: انطلاق القمة الفرنكوفونية في تونس اليوم

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في تونس، إن تونس تشهد اليوم، انطلاق الدورة الـ 18 للقمة الفرنكوفونية، وسط استعدادات أمنية مشددة، موضحة أن القمة لها أهمية كبيرة لأهمية الوفود المشاركة بها، إذ تشمل أكثر من 90 وفدًا، و31 رئيس دولة وحكومة، وتمثل القمة أهمية كبرى للمشاركين، إذ من المنتظر أن تشهد نتائج إيجابية، وذلك لقائها في برنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية».

القمة تشهد عددا من الاتفاقيات بين تونس والدول المشاركة

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن انطلاق القمة لاقى اهتمامًا كبيرًا من الصحف التونسية على صفحاتها الأولى، وتضمن القمة أبعادًا سياسية وثقافية، بالإضافة إلى وجود إيجابيات على المستوى الاقتصادي، لمشاركة 600 رجل أعمال في القمة التي تنتهي غدًا الأحد، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي للمشاركين بالقمة عقب انتهائها على مدار يومين، ومن المتوقع أن تشهد القمة عددًا من الاتفاقيات بين تونس والدول المشاركة.