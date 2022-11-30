جامعة أمريكية: إصابات كورونا حول العالم تتخطى 642 مليون حالة

ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، ارتفعت إلى 642 مليونا و882 ألفا و243 إصابة.

وفيات كورونا تتخطى 6.6 مليون حالة

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و633 ألفا و746 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة، سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، التي بلغت أكثر من 98.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.2 مليون.

أمريكا تتصدر قائمة الإصابات والوفيات

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بأكثر من مليون و79 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ689 ألفا و665 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و620 وفاة.