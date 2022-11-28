الصين تطلق مركبة الفضاء المأهولة «شنتشو- 15».. غدا

تطلق السلطات الصينية، غدا الثلاثاء، مركبة الفضاء المأهولة «شنتشو- 15» نحو محطتها الفضائية.

وأعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الاثنين، أن البلاد ستطلق السفينة في الساعة 11:08 مساء غد الثلاثاء، بتوقيت بكين من «مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية» الواقع في شمال غربي البلاد.

وأشارت «الفضاء المأهول» الصينية، في مؤتمر صحفي، إلى أن رواد الفضاء الصينيين «في جيون لونج»، و«دنج تشينج مينج»، و«تشانج لو»، سينفذون مهمة «شنتشو-15»، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

رواد الفضاء الـ3 سيبقون لفترة وجيزة في «محطة الفضاء الصينية»

وسيبقى الرواد الفضاء الـ3 لفترة وجيزة في «محطة الفضاء الصينية» مع طاقم «شنتشو -14» المكون من ثلاثة أشخاص والذين يستعدون للعودة إلى الأرض.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «الفضاء الصينية» إن مهمة طاقم «شنتشو -15» جاهزة للإطلاق، مشيرة إلى فحص الأنظمة، فيما أجرى مركز «جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية» ومركز «شيان للتحكم في الأقمار الصناعية» محاكاة الإطلاق في حوالي الساعة 7:00 صباح امس الأحد بالتوقيت المحلي.

مراجعات للمعدات بشكل مستمر

من جانبه، أشار نائب مدير مركز «جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية»، «وانج شيويو»، إلى تنفيذ الفرق المسؤولة عن جميع الأنظمة في موقع إطلاق «شنتشو- 15»، مراجعات للمرافق والمعدات بشكل مستمر، للتعامل مع درجات الحرارة المنخفضة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وأضاف «شيويو»، أن جميع أنظمة الصاروخ الحامل «لونج مارش 2 إف»، وسفينة الفضاء ««شنتشو- 15» وموقع الإطلاق في حالة جيدة، مشيرا إلى الانتهاء من الأعمال التحضيرية للتزود بالوقود الصاروخي.