«القومي للحوكمة» يعقد برنامجين تدريبيين للعاملين بهيئة قضايا الدولة

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامج تدريبي مكثف حول «الموارد البشرية»، وبرنامج تدريبي آخر بعنوان «القيادة الحديثة الفعالة»، للعاملين بهيئة قضايا الدولة، في إطار برتوكول التعاون الموقع بين المعهد والهيئة، في مجال تطوير القدرات البشرية.

تحقيق الفهم المتقدم والشامل لوظائف الموارد البشرية

أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في بيان، إلى أن برنامج الموارد البشرية المكثف، يهدف إلى تحقيق الفهم المتقدم والشامل لوظائف الموارد البشرية الحديثة والمفاهيم القيادية الحديثة لإدارة الموارد البشرية مع إدراك أهمية التكامل بين الوظائف الرئيسية للموارد البشرية.

بينما يهدف برنامج القيادة الحديثة الفعالة إلى تنمية المفاهيم الإدارية والمهارات والخبرات لدى القيادات الإدارية وتزويدهم بأساليب القيادة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة، والتأكيد على الوعي الكامل بمسئولياتهم عن تطوير نظم العمل بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

المفاهيم المعاصرة في إدارة الموارد البشرية

تتمثل أهم محاور برنامج الموارد البشرية في المفاهيم المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، استراتيجيات الموارد البشرية واعداد الهياكل التنظيمية، إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، إلى جانب الاعتبارات اللازمة في تقييم الأداء، وضع الاهداف ومؤشرات الاداء، مفهوم المنظومة الجديدة لتقييم الأداء في إطار قانون الخدمة المدنية الجديد، علاوة على خطوات تخطيط الموارد البشرية وتحديد المسار الوظيفي، مفهوم الجدارات والكفاءات الوظيفية وآثاره على العملية الإدارية، تحليل وقياس الاحتياجات التدريبية، وتطوير أداء العاملين.

الفرق بين القائد والمدير

وفيما يتعلق بمحاور البرنامج التدريبي القيادة الحديثة الفعالة فإن أهمها يتمثل في الفرق بين القائد والمدير، القيادة الرسمية وغير الرسمية والقيادة التحويلية، علاوة على الخصائص والمهارات الشخصية للقائد الفعال، تحليل أنماط الشخصية لفهم الدوافع والحاجات والنظريات السلوكية المختلفة للمرؤوسين، فضلا عن كيفية تفويض المرؤوسين لمهام العمل وفقاً لأنماط شخصياتهم، وتحديد سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال وإدارة النزاع بين أعضائه.