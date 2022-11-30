رابط إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك.. خطوات بسيطة عليك اتباعها

تأتي الكثير من الإضافات للناس عبر حساباتهم المختلفة، أو يرسلون هم طلبات صداقة إلى أشخاص يعرفونهم أو يريدون مصادقتهم على الواقع الافتراضي، وتتراكم تلك الطلبات في كثير من الأوقات ويتم تعليقها مما يتسبب في مشكلة بتهديد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بحرمانك من إرسال إضافات تريدها لبعض الأشخاص، لذا يزداد البحث عن رابط إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك.

وتتيح منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، رابط إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك، دفعة واحدة بدلا من البحث عن شخص شخص حيث يكون هناك صعوبة لتذكر من قمت بإرسال طلب صداقات لهم في السابق.

رابط إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك

يمكنك الدخول على رابط إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك، وإلغاء كافة الطلبات التي أرسلتها للعديد من الأشخاص ولم يقوموا بالرد عليها بالقبول أو الحذف.

كما يمكن إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك، عن طريق الدخول على صفحتك الخاصة والانتقال إلى عرض الطلبات المرسلة الخاصة بك أو البحث عن الشخص الذي أرسلتَ إليه طلب صداقة مُسبقًا، والضغط على عرض طلب مرسل في أعلى يمين الصفحة، ثم الضغط على إلغاء الطلب.

كيف يمكنني حذف طلب صداقة تلقيته على فيسبوك؟

كما يرغب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير، في حذف الطلبات التي تم استقبالها لها، ويمكن فعل ذلك بسهولة، وعند حذف طلب صداقة، لن يتم إرسال إشعار إلى الشخص الذي أرسل إليك الطلب.

كل ما عليك لحذف طلب الصداقة، هو الانتقال إلى facebook.com/findfriends، ثم النقر على حذف أو حذف الطلب.