كشف ملابسات تداول صورة على «فيس بوك» لسيارة بلوحات مطموسة

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول صورة على إحدى الصفحات عبر موقع «فيس بوك» متضمنةً قيام مالك سيارة بطمس لوحاتها الخلفية.

ضبط قائد السيارة

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد السيارة وضبط قائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهر، وتبين عدم وجود طمس باللوحات الأمامية والخلفية.. وبمواجهته قرر بأن اللوحات المعدنية كانت غير واضحة وقام بإعادتها لأصلها، واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.