رئيس التحرير

أحمد الخطيب

كشف ملابسات تداول صورة على «فيس بوك» لسيارة بلوحات مطموسة

كتب:

محمد بركات
03:09 م | الخميس 24 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول صورة على إحدى الصفحات عبر موقع «فيس بوك» متضمنةً قيام مالك سيارة بطمس لوحاتها الخلفية.

ضبط قائد السيارة

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد السيارة وضبط قائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهر،  وتبين عدم وجود طمس باللوحات الأمامية والخلفية.. وبمواجهته قرر بأن اللوحات المعدنية كانت غير واضحة وقام بإعادتها لأصلها، واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.

اقرأ المزيد:

أبرزها «رقم قومي» وقيد عائلي.. خدمات تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا

آخر قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية.. سعر الأرز وإضافة المواليد

وزارة الداخلية: المنشور المتداول عن خطف طفل بالقاهرة غير صحيح

وزارة الداخلية: ضبط صيدلي بالدقهلية وموظف بالقليوبية بتهمة غسل الأموال
بقلم محمد بركات