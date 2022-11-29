ضبط شخصين لاتهامها ببيع سماعات «بلوثوت» على صفحة بـ«فيس بوك».. مهربة جمركيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين؛ لاتهامها ببيع سماعات «بلوثوت» مهربة جمركيًا وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع سماعات «بلوتوث» مقلدة لعلامات تجارية عالمية ومهربة جمركيًا وغير مصرح بتداولها عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها.

ضبط 130 سماعة بلوتوث مقلدة

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط شخصين حال استقلالهما «دراجة نارية – سيارة»، وضبط بحوزتهما «130 سماعة بلوتوث مقلدة لإحدى العلامات التجارية العالمية - 8 ساعات لذات العلامة التجارية جميعها مقلدة- مبلغ مالي - عدد 2 هاتف محمول».

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.