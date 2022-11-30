أسرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تحيي ذكرى وفاته اليوم في «الحامدية الشاذلية»

تحل اليوم ذكرى وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقال اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، إنّ الأسرة ستحيي ذكرى والده، اليوم، في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب في عادة سنوية حرصت عليها الأسرة.

وأضاف نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سنقوم بقراءة القرآن الكريم، ونعمل خدمة وليلة قرآنية وسنذيع فيه فيلم تسجيلي عن حياة الشيخ ورحلته مع القرآن الكريم وخدمته لها، وعن أهم مقتنياته والأوسمة والنياشين التي حصل عليها».

وأكد نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أن هناك العديد من المحبين للشيخ وكثير من الطلاب الوافدين للأزهر الشريف سيحضروا إلى لمسجد وإحياء ذكرى الوالد.

وتحل اليوم ذكرى وفاة قارئ القرآن الكريم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الذي أبهر العالم بجمال صوته في ترتيل كتاب الله، وحصل على أسماء وألقاب كثيرة، ففي سوريا أطلق عليه «صوت من السماء»، وحينما ذهب إلى فرنسا أطلق عليه «الصوت الأسطورة»، وفي الحرم المكي والحرم المدني أُطلق عليه لقب «صوت مكة».

وأوضح نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أن والده تعلق قلبه بالقرآن منذ الصغر،«والدي حفظ القرآن منذ الصغر وكان متعلقا بالقرآن الكريم، وهبه والده للقرآن، حيث استمر إخوته في التعليم الأزهري بينما استمرّ هو في الكُتاب».