التصريح بدفن طفل لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، بدفن طفل لقي مصرعه اليوم الأربعاء، بنطاق مركز شرطة منيا القمح، وتسليم الجثمان لذويه.

وكان قد وقع صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، ناحية أرض الفدان بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى مصرع طفل يبلغ من العمر 16 عامًا، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول «أحمد م ح» ويبلغ من العمر 16 عامًا، ويقيم بقرية ملامس بدائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة للمستشفى.

الحادث نتيجة تصادم موتوسيكل بسيارة

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين أن الطفل فارق الحياة نتيجة اصطدام دراجة بخارية كان يستقلها بسيارة، وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح المركزي، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

التصريح بالدفن

وتبين من التحريات التي أجراها رجال الأمن، وفاة الطفل متأثرا بتصادم دراجته بسيارة قرب أرض الفدان بمركز منيا القمح بالشرقية، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان.