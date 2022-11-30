توريد 54 ألفا و716 طن أرز شعير لأماكن التجميع في الشرقية

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد 54 ألفا و716 طنًا و833 كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن محصول الأرز الشعير يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية لما يحققه من عائد اقتصادي، كما تُعد الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته.

اتباع إجراءات تنظيم تداول محصول الأرز

شدد المحافظ على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم، وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينة طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام في أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم، بلغت 54 ألفًا و716 طنًا و836 كيلو أرز، وذلك بـ 58 موقعًا تجميعيًا، مشيرة إلى أنه يجري مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خاليًا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تمامًا والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألف و92 فدان مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.