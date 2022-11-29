سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية.. مزاد علني بمشاركة 13 شركة

بلغ سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء، في محافظة الشرقية، أعلى سعر منذ بداية التداول على البيع من خلال المزادات العلنية والحلقات التسويقية، إذ وصل سعر القنطار إلى 5000 جنيه، بواقع زيادة 835 جنيها مقارنة بآخر سعر في آخر مزاد تم انعقاده بالمحافظة.

سعر قنطار القطن 5000 جنيه:

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن ارتفع بنحو 835 جنيها ليصبح السعر للقنطار 5000 جنيه، لافتا إلى افتتاح المزاد العلني على التداول لبيع القطن في الحلقات التسويقية بأنحاء المحافظة بقيمة 4500 جنيه.

الجداول على 285 ألف قنطار

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى انعقاد المزاد العلني السابع بمشاركة عدد 13 شركة من تجار الأقطان، وجرى التداول على 285 ألف قنطار بواقع 27170 كيسا، إذ بلغ سعر قنطار القطن أعلى سعر وسجل 5000 جنيه.

تحسين جودة القطن المصري

تسعى الدولة إلى تحسين القطن المصري واستطاعته المنافسة عالميا، من خلال تنفيذ منظومة القطن التي تواصل أعمالها للعام الرابع على التوالي، ويتم توفير أكياس وجوالات الدوبارة والجوت للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها أثناء البيع في الحلقات التسويقية البالغ عددها 29 حلقة.

56 ألف فدان قطن

يذكر أن المساحة المنزرعة من محصول القطن بمحافظة الشرقية، بلغت في 2022 نحو 56117 فدان قطن بزيادة 20 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.

وتخصصت الشرقية في زراعة قطن بذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذي يتأقلم مع درجات الحرارة في الشرقية ومقاومة الأمراض.