أستاذ اقتصاد: «ابدأ» تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقلل فاتورة الواردات

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي، إن العالم يشهد أزمة مالية هي الأخطر في التاريخ الحديث، حيث إن الاعتماد على القطاعات التي لا تتأثر بشكل كبير بالأزمات الاقتصادية أصبح حاجة ملحة لكافة اقتصاديات الدول، خاصة في توقيت يمر العالم بصدمات اقتصادية قوية، موضحا أن تنويع مصادر الدخل أصبح أمرا ضروريا لمصر.

الدولة أصبحت تهتم بتنويع مصادر الدخل خلال الفترة الماضية

وأضاف أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «extra news»، مع الإعلامية دانا مدحت، أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بتنويع مصادر الدخل خلال الفترة الماضية بالشكل الذي جعل الكثير من المؤسسات المحلية والإقليمية تشيد بالاقتصاد الوطني لمصر.

وأوضح «عنبر»، أن منذ تولي الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ سلسة من المشروعات القومية التي لم تتوقف وتحققت الكثير من الإنجازات في البنية التحتية وخاصة الطرق، وهو الأمر الذي كان واحد من العوامل التي حفزت الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.

مبادرة «إبدأ»، هي واحدة من أسباب توطين الصناعية المحلية

وذكر، أن مبادرة «ابدأ»، هي واحدة من أسباب توطين الصناعية المحلية وذلك لعدة أسباب منها، أنها تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، والذي بدوره يقلل من فاتورة الواردات.