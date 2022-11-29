عضو مبادرة «ابدأ»: لدينا رغبة في الوصول بفكر المجتمع المصري إلى الاقتصاد المنتج

قال عبدالرحمن عمر، عضو مبادرة ابدأ، إن المبادرة تأتي في وقت مهم للغاية، خصوصا أن لدينا رغبة في الوصول بفكر المجتمع المصري إلى مجتمع اقتصادي منتج، لذلك مبادرة «ابدأ» عملت على ثلاث محاور بالتوازي: «جزء خاص بالمشروعات الكبرى، وهي مشروعات استراتيجية نحتاجها في أسرع وقت ممكن، لتوفير الفاتورة الدولارية ونؤمن للشعب المصري بعض المتطلبات الاستراتيجية مثل الطلمبات العميقة وعالية الجهد ومحطات الصرف الصحي لتخدم خطة الدولة خلال الفترة المقبلة».

دعم البنية التحتية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»: «لا بد من البناء على جهود الدولة في فكرة فائض الطاقة ودعم البنية التحتية، لذلك دخلنا في شراكات مع شركات عالمية سواء مصرية أو أجنبية لتنفيذ مشروعات خاصة بالسلع الاستراتيجية، والتقليل من الفجوة الاستيرادية، ودعم المصانع القائمة التي تواجه بعض المشكلات لأنه مع التقلبات الاقتصادية يحتاج هذا القطاع إلى الدعم، ويحتاج إلى توفيق أوضاعه، وكذلك بعض المصانع واجهت بعض العقبات التقنية».

تدريب العمالة

وتابع: «وضعنا محورا لتدريب العمالة لأنه من الضروري أن يكون العامل المصري مدربا بشكل كامل لتوفير فرص عمل مطلوبة لأن الصناعة هي القاطرة المهمة لتوفير العمالة المصرية المدربة».