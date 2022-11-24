أستاذ الإدارة والاستثمار: مبادرة «ابدأ» هدفها الاستفادة من موارد الدولة

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مبادرة «ابدأ» طُرحت من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية مع مبادرات كثيرة، وتهدف إلى استغلال موارد الدولة والمزايا النسبية المتواجدة بالمجتمع فضلًا عن تشجيع الشباب وتوفير فرص عمل لهم، لافتًا إلى أن المبادرة تقوم على أساس استغلال موارد الدولة وإمكاناتها، وكيفية تمويل المشروعات، إلى جانب كيفية تشغيل الشباب في المبادرات المفيدة من خلال ريادة الأعمال.

مصر من الدول كثيفة رأس المال البشري

وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر من الدول كثيفة رأس المال البشري، لذلك تتطلب تلك الحالة فتح فرص استثمارية وإنتاجية لتأسيس المجتمع سواء الريفي أو العشوائية على مبدأ تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء ما يسمى بريادة الأعمال، وفي ذلك الصدد تستطيع الدولة استغلال المتاح من مواردها لتحويله لمنتجات صالحة للاستخدام، وهذا يؤدي إلى سد حاجات السوق المحلية، وتوفير ما نستورده لسد الفجوة الاستيرادية في مصر.

مصر تعمل على خلق فرص عمل للشباب

وتابع، أن مصر تعمل على خلق فرص عمل للشباب وفي نفس الوقت تحول شكل الاقتصاد الوطني من الريعي الذي يقوم على المواد الأساسية الأولية إلى التخليقي الذي يقوم على إدخال القيمة المضافة وتحويل الموارد الموجودة، وهذا ما سيعود علينا بالنفع من خلال استغلال المزايا الخاصة بكل منطقة وذلك يسمى بـ«صناعة البؤر التنموية».