تيودور بلهارس ينظم لقاء «مصري ياباني» لبحث التعاون في النانو تكنولوجي البيئي

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة حنان خفاجي مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، والدكتور جاد القاضي مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول تنظيم اللقاء العلمي «المصري الياباني»، بالتعاون بين المعهدين.

البحوث الفلكية

أشار التقرير، إلى أن اللقاء استهدف مناقشة تفعيل التعاون مع الجانب الياباني في مجال النانو تكنولوجي البيئي، وتناولت الجلسات، بحث إيجاد حلول علمية للمشكلات التى تواجه مصر فى هذا المجال، وتطوير مخرجات بحثية متميزة من تطبيقات النانو تكنولوجى، لحل مشكلات البيئة المصرية.

كما تضمنت فعاليات اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجالات البحث العلمى بين مصر واليابان، وتم استعراض نماذج من التعاون المشترك بين الجانبين، فى إطار اتفاقيات التعاون العلمى الموقعة بينهما.

وجرى مناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تيودور بلهارس، والجامعة المصرية اليابانية، للتعاون فى دعم مشروعات بحثية تشمل تخصصات معهد تيودور بلهارس المختلفة مثل الجراحة والكلى، وكذلك دعم الأبحاث المتعلقة بطرق إنتاج المواد النانونية المبتكرة للمساعدة على الالتئام السريع للجروح والتعقيم الجراحى، والفلاتر المستخدمة فى الغسيل الكلوى ومعالجة المياه، ورصد مسببات الأمراض البيولوجية والكيميائية فى البيئة المصرية ومكافحة انتشارها والوقاية من أمراض الكبد والكلى.

وأبدى الجانب اليابانى، الاستعداد التام لتوسيع التعاون مع المعهد من خلال توقيع اتفاقيات جديدة، ودعم سفر الباحثين المصريين إلى اليابان من خلال برامج السفر التابعة للسفارة اليابانية بالقاهرة أو من خلال الفرص المتاحة من الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS) بالقاهرة، والتى توفر العديد من برامج السفر للدارسة باليابان.

وعلى هامش اللقاء، قام الوفد اليابانى بزيارة تفقدية لأقسام معهد تيودور بلهارس للأبحاث والتعرف على الإمكانات التى يمتلكها.