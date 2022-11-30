إعفاء من المصروفات ومكافآت مالية.. مزايا الجامعات للمشاركين في «محو الأمية»

تسهيلات ومحفزات كثيرة، قدّمتها الجامعات لطلابها، لتشجيعهم على المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، انطلاقًا من دورها المجتمعي والتعليمي، واشتملت التحفيزات والستهيلات على جوانب متعددة، بداية من مصروفات الطالب الدراسية ورسوم إقامته في المدينة الجامعية، ودرجاته في مقررات القضايا المجتمعية.

وقال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إنّ الجامعة حريصة على منح الطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية درجات في مقرر القضايا المجتمعية، فضلاً عن شهادات التقدير من الكلية المنتمي لها الطالب أو الجامعة نفسها.

توفير تدريبات مكثفة للطلاب

وأضاف «فرحات» لـ«الوطن»، أنّ الجامعة نجحت في محو أمية 300 ألف مواطن، مؤكداً أن الكليات حريصة على توفير تدريبات مكثفة للطلاب، لتأهيلهم في كيفية التعامل مع الأميين وتمكينهم من القراءة والكتابة بشكل جيد.

لم تقتصر عملية محو أمية المواطنين، على طلاب كليات التربية فقط، ففي جامعة عين شمس، شارك في هذا المشروع الكليات النظرية والعلمية، ومنها كليات الزراعة والحقوق والتجارة والألسن والآداب والتربية النوعية وكلية البنات، لذلك قدمت الجامعة محفزات للطلاب، وضحها الدكتور إسلام السعيد، مدير تعليم الكبار بالجامعة في حديثه لـ«الوطن».

وأوضح «السعيد» أنّ من أبزر المحفزات التي قدمتها جامعة عين شمس، هي تحمل الجامعة مصروفات الطالب، الذي يستطيع محو أمية أكثر من أربعة أميين، وبالنسبة للبرامج الدراسية، تتحمل الجامعة المصروفات فيها بما يعادل مصروفات الكلية الحكومية فقط على أن يتحمل الطالب بقية مصروفات البرنامج.

أكد مدير تعليم الكبار بالجامعة، أن الجامعة تهتم بعمل دورات تدريبية مكثفة لتأهيل الطلاب في التعامل مع الأميين نفسياً وأكاديمياً وكافة المهارات الحياتية، ضمن المحفزات التي تقدمها للطلاب لتشجيعهم على المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

مكافآت تصل لـ2000 جنيه للطلاب الأوائل في المشروع

لم تقتصر المحفزات على ذلك، بحسب ما رواه «السعيد»، إذ اشتملت على منح الطالب 250 جنيهًا عن كل دراس ناجح من خلال الفصل المفتوح بنظام التعاقد الحر «الدارس الناجح يعني فضل الطالب يعمله القراءة والكتابة لمدة 3 شهور»، لافتًا إلى أن الجامعة نجحت خلال عامين في محو أمية 30 ألف مواطن.

ومنحت جامعة عين شمس مكافآت تصل لـ2000 جنيه للطلاب الأوائل في المشروع القومي لمحو الأمية، من خلال مسابقة يتم تنظيمها على مستوى كافة الكليات، على أن يصبح الطالب الناجح في المشروع عضوًا ضمن فريق التدريب بالجامعة، ويحصل على مقابل مادي وشهادات تقدير سواء من الكلية أو الجامعة، وخصم 50% من مصروفات الدورات التدريبية، تقدم للطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية والراغبين في الحصول على دورات مركز تعليم الكبار.

تخفيض 50% من رسوم التسكين بالمدينة الجامعية في حلوان

كما وافقت جامعة حلوان، على تخفيض 50% من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين مع بداية العام الجامعي 2023-2024، والمشاركين في مشروع محو الأمية، بحسب ما كشفه الدكتور أحمد عبدالرشيد، المشرف على المشروع لـ«الوطن»، فضلاً عن أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالًا من قبل الطلاب والطالبات، والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة 50% من الرسوم المقررة العام الجامعي 2022-2023.