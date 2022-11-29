محافظ كفر الشيخ يشيد بدور صندوق «تحيا مصر» لدعم طلاب الجامعات

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدور المجتمع المدني في دعم أنشطة الجامعات المصرية المقدمة للطلبة، مثمنًا جهود صندوق «تحيا مصر» في رعاية طلاب جامعة كفر الشيخ والأسر المستحقة بالمحافظة في مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك، خلال تنظيم صندوق «تحيا مصر»، لاحتفالية كُبرى بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق «تحيا مصر»، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، وعدد من الفنانين وسيدات الأعمال، وأعضاء مجلس النواب من بينهم داليا البحيري، والمهندسة رباب عبد العاطي، والنائبة أميرة أبو شقة، وحنان السلاب، ومروة البغدادي، كما شاركت الفنانة هدى والفنانة صابرين بفقرة غنائية خلال الاحتفالية.

تكريم عدد من طلبة الجامعة المتفوقين

وتضمنت الاحتفالية تنظيم قافلة حماية اجتماعية، وتكريم عدد من طلبة الجامعة المتفوقين، وتوفير أجهزة تعويضية للطلاب قادرون باختلاف، كما تم تسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، وتوزيع 11 طن من المواد الغذائية الجافة، وطن لحوم وطن منتجات ألبان لصالح 1000 أسرة مستحقة ضمن أنشطة مبادرة «بالهنا والشفا»، فضلًا عن توفير الأغطية لصالح 1000 أسرة ضمن «مبادرة شتاء» آمن.

وافتتح الصندوق معرض «دكان الفرحة» بجامعة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري وشركة تاي هاوس وشركة Alex apparels، وعدد من مستوري الماركات العالمية للملابس، حيث يوفر المعرض 25 ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية واكسسوارات لصالح 5 آلاف من طلبة الجامعة، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام لمنح الطلبة فرصة لاختيار ما يناسبهم من بين المعروضات مجانًا.

وتأتي الاحتفالية ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية التي يُنفذها صندوق «تحيا مصر» بالتزامن مع استقبال فصل الشتاء، كما تأتي تفعيلًا لبرتوكول التعاون المبرم مع بيت الزكاة والصدقات المصري، للتوسع في الأنشطة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.