نائب وزير الاتصالات: تسجيل 6 ملايين مواطن على بوابة مصر الرقمية

أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، أن بوابة مصر الرقمية مسجل عليها نحو 6 ملايين مواطن، ونستهدف الوصول بخدمات بوابة مصر الرقمية، إلى نحو 156 خدمة قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن المستهدف وصول الخدمة لملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الخدمة التموينية المسكنة على بوابة مصر الرقمية تمثل 70%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة ومتابعة خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات، وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.

وقدم الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، فيلم تسجيلي لخطة الحكومة لمؤشرات تقديم الخدمة وعرض البيانات الخاصة بالأجهزة والقطاعات الحكومية وكيفية ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعرض رؤية الوزارة في التحول الرقمي.