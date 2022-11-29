نائب وزير الاتصالات: إتاحة 156 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية بنهاية العام الجاري

كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والمكينة والتطوير الإداري عن الوصول بخدمات منصة مصر الرقمية نحو 156 خدمة قبل نهاية العام الجاري، لملايين المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة تسعى دائما لتسهيل حياة المواطنين عبر توفير الخدمات بشكل ميسر وسهل، مؤكدا أن هناك أكثر من 5.7 مليون مواطن لديهم حسابات على المنصة، والفترة المقبلة ستشهد التوسع في الخدمات والعمل علي حل أي معوقات تواجه المواطنين.

وأوضح أن مصر الرقمية تراعي جميع أطياف الشعب المصري، ولينا أولوية قصوى للوصول إلى كل مواطن حتى وإن كان لا يجيد القراءة والكاتبة، وذلك من خلال منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية المتاحة حاليا في البريد المصري، بمعنى أن أي مواطن يحتاج إلى خدمة ولا يستطيع التعامل مع منصة مصر الرقمية أصبح بإمكانه الذهاب إلى مكتب بريد يقدم له جميع الخدمات التي يحتاج لها، بالإضافة إلى أن الشعب المصري يتميز بكونه يساعد بعضه بعض، وهذا حدث بالفعل عندما نجد أن 70 % من خدمات التموين تتم عبر منصة مصر الرقمية، أغلب طالبي الخدمة من عامة الناس ولديهم فجوة رقمية، ولكن هذا دليل على أن هناك من يساعدهم في الحصول على الخدمة، هناك شباب قاموا بتصوير فيديوهات على الانترنت لمساعدة المواطنين فى الحصول على الخدمات الرقمية الحكومية.

عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية

ولفت إلى أن عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية وصل لنحو 5.7 مليون مواطن قاموا بإنشاء حسابات على منصة مصر الرقمية، أغلب هؤلاء المواطنين حصلوا بالفعل على الخدمات الموجودة على المنصة، وخلال أسابيع قليلة سيتخطي العدد الـ6 مليون مواطن، ونستهدف سنويا جذب حوالي 3 مليون مواطن جديد للمنصة.