9 توصيات لورشة «الإدارة المحلية ومحافظة الواحات البحرية» بالتنسيقية

خرجت ورشة عمل «الإدارة المحلية ومحافظة الواحات البحرية»، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من التوصيات، والتي جاءت على النحو الآتي.

توصيات ورشة الإدارة المحلية بالتنسيقية

1- إعطاء المحليات سلطات حكم محلي وتطبيق اللامركزية وفقا للدستور.

2- الاستعانة بالإعلان الدستوري الصادر في 4 سبتمبر 2011 في مادته الثانية في تعيين مجلس محلي قادر على أن يحل بعض الأزمات في إقرار القانون.

3- إنشاء ورش وتدريبات للشباب بالجامعات لمعرفة أهمية المحافظات الحدودية.

4- تطبيق تجربة 5 أفدنة ومنزل لكل شاب لخلق مجتمعات جديدة وجذب الشباب.

5- إعادة تقسيم الجمهورية إداريا مع وجود خطة تنموية شاملة تشجع المواطنين على الانتقال لهذه المناطق.

6- سرعة إصدار قانون المحليات الجديد.

7- النهوض بالعنصر البشري والتدريب المتواصل لتأهيل المنوطين بالمحليات.

8- دراسة إمكانية أن يكون اختيار المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية بالانتخاب.

9- الموافقة على التقسيم الإداري الجديد وإنشاء محافظة الواحات البحرية للأهداف التالية:

- الحفاظ على الأمن القومي المصري.

- زيادة تعمير الصحراء الغربية.

- خلق فرص عمل للشباب تماشيا مع استراتيجية الدولة.

على أن يراعى عند تدشين المحافظة الآتي:

- عمل بنية تحتية جيدة لجذب المستثمرين.

- عمل خريطة استثمارية أو قائمة بالمشروعات المتاحة للاستثمار بالواحات البحرية لدعم التنميه بها.

- تقنين الأوضاع لأهالي الواحات البحرية للاستمرار في التوسع الزراعي والعمراني.

- إنشاء منطقة صناعية بالواحات البحرية وإنشاء مصانع للأسمنت والأسمدة.

سلسلة ندوات وصالونات نقاشية لـ«التنسيقية»

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.