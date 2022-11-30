هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات توضح كيفية جذب الاستثمارات إلى مصر

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إننا نعمل على جذب الاستثمارات، من خلال عدد من المحاور، منها المحور الأول وهو الترويج والتشويق عالميا، وفيه قمنا بتطوير علاقات مع المحللين الدوليين في سوق التعهيد، الذين يروجوا لمقاصد التعهيد عالميا، وقمنا بمساعدة الشركات بإعداد دراسات الجدوى، وشاركنا بالعديد من الفعاليات التي تهتم بسوق التعهيد والتعاقد مع بيت خبرة للتسويق لمصر عالميا، والتعاقد مع بيت خبرة محلي للتسويق لوظائف الشباب المصري محليا.

وأضاف في كلمته، خلال توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وعدد من الشركات، «المحور الثاني خاص بتطوير بيئة الأعمال وقارنا كلفة الاستثمار في مصر، وصممنا برنامج حوافز يضمن أن الكلفة في مصر تظل منافسة عالميا، وعقدنا لقاءات ربع سنوية مع رؤساء الشركات لإحاطتهم علما بالبرامج الجديدة للاستفادة منها، وقمنا بعقد العديد من اللقاءات في الجامعات لعرض فرص العمل في مجال التعهيد».

وتابع: «المحور الأهم هو تطوير المهارات لأنه بدونها لن يكون هناك تقدم، وأطلقنا المرحلة الثانية من مبادرة مستقبلنا رقمي بعد تحديثها خلال الفترة الماضية وأطلقنا برامج لتعليم الشباب اللغات والمهارات الناعمة من العمل في فريق والاتصال والقيادة، واستلزم هذا إعادة الهيكلة حتى نستطيع أن نوجد الكوادر القادرة على التعامل مع الشركات الدولية».

واستطرد: «لدينا فريق متميز يعامل الشركات المستثمرة في مصر، وقادر على التواصل معهم وجذب الاستثمارات، وكنا في صفة دورية مع الحكومة للمتابعة ونجري المسح مع الشركات للتأكد من عمليات التوظيف المتعاقد عليها».

وأوضح: «النتائج تشهد أن هناك فرصة حقيقية لمصر بعد جائحة كورونا التي أدت إلى تسارع عمليات التحول الرقمي بـ10 أضعاف مما كانت عليه قبل، وكذلك الأحوال العالمية التي دفعت الشركات إلى تنوع مصادر استمثارها».