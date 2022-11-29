«المصرف المتحد»: زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى 10% يحقق 100 مليار دولار مكاسب

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنّ زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بنسبة 10% يساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا، مضيفا أنّ تحدي التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني، لمنح تمويلات تنافسية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة والمستثمرين، خاصة أنّ المشروعات تتميز بتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، فضلا عن تأثيراتها في الحد من الانبعاثات السلبية للمناخ، ما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن سويا.

تمويل مشروعات النقل الأخضر

وأضاف القاضي، في بيان عنه، أنّ الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، سيؤدي إلى زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوى الاقتصادي والاجتماعي معا، وهو أمر يدرسه المصرف المتحد عبر تقديم حلول مصرفية ومنتجات بنكية له في 2023، موضحا أنّ المصرف يدرس التوسع في تمويل مشروعات النقل الأخضر، سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي طرح سابقا في 2021، فضلا عن تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها إلى نقل أخضر.

رؤية مصر 2030

وأعرب أشرف القاضي، عن أنّ المصرف المتحد أحد القوى المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030، مما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اقتصاديا، وتأثيره اجتماعيا في القضاء على البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلا عن تأثيره غير المباشر على تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع، والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.

وأكد رئيس المصرف المتحد، أنّ المصرف يقدم حزمة من الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال 5 آليات بنكية وفنية، كما يلي:

1- الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.

2- حزمة الخدمات الرقمية: الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها «إجراء التحويلات الداخلية – إصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك».

3- حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وإمكانية السداد عبرها، بهدف تنمية سلاسل القيمة، ما يساهم في القضاء على العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها البطالة والجريمة والفساد.. إلخ.

4- تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة، خاصة المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

5- دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي.